Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Die Aktie von Palantir zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Palantir-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 43,16 USD.

Im New York-Handel gewannen die Palantir-Papiere um 15:53 Uhr 1,1 Prozent. Kurzfristig markierte die Palantir-Aktie bei 43,49 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,60 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 856.882 Palantir-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,39 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,48 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palantir-Aktie derzeit noch 66,45 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palantir 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Palantir ließ sich am 05.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 678,13 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 533,32 Mio. USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Palantir wird am 04.11.2024 gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Palantir-Gewinn in Höhe von 0,356 USD je Aktie aus.

