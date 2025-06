Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Palantir. Zuletzt wies die Palantir-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 139,83 USD nach oben.

Die Palantir-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 139,83 USD. Bei 139,95 USD erreichte die Palantir-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 138,66 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.185.598 Palantir-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 17.06.2025 auf bis zu 144,86 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,60 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,23 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 558,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Palantir-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Palantir gewährte am 05.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 883,86 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Palantir 634,34 Mio. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Palantir am 11.08.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Palantir im Jahr 2025 0,581 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

