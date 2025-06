Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir tendiert am Nachmittag nordwärts

Palantir im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 140,14 USD.

Die Palantir-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 140,14 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Palantir-Aktie bisher bei 142,23 USD. Mit einem Wert von 140,78 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 3.633.167 Palantir-Aktien umgesetzt.

Am 17.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 144,86 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,23 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Abschläge von 84,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Palantir-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 05.05.2025 legte Palantir die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 39,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 634,34 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 883,86 Mio. USD ausgewiesen.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Palantir wird am 11.08.2025 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Palantir im Jahr 2025 0,581 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

