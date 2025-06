Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir steigt am Mittwochnachmittag

Palantir im Fokus

Die Aktie von Palantir zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Palantir-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Palantir-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 139,27 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Palantir-Aktie bei 140,35 USD. Mit einem Wert von 139,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.636.118 Palantir-Aktien umgesetzt.

Am 17.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 144,86 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 21,23 USD erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 556,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Palantir-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Palantir gewährte am 05.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,09 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,05 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palantir im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 883,86 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 634,34 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Palantir wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 11.08.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Palantir-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,581 USD fest.

