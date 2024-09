Aktie im Fokus

Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir zeigt sich am Nachmittag freundlich

23.09.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Palantir gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 37,33 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die Palantir-Papiere um 15:53 Uhr 0,3 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Palantir-Aktie bei 37,46 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,80 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.396.031 Palantir-Aktien umgesetzt. Am 23.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,46 USD. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 0,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,82 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 62,98 Prozent würde die Palantir-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Palantir-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Palantir gewährte am 05.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,06 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palantir mit 0,01 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 678,13 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 533,32 Mio. USD in den Büchern standen. Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Palantir am 05.11.2024 präsentieren. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Palantir-Gewinn in Höhe von 0,354 USD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie Millionendeal im KI-Bereich für Palantir: Palantir-Anleger nehmen nach Jahreshoch Gewinne mit Trump-Vize mit wichtigen Kontakten in Tech-Szene: Vance fordert PayPal-Gründer Peter Thiel zur US-Wahl-Unterstützung auf Palantir-Aktie profitiert von S&P 500-Aufnahme - Sollten Anleger jetzt zugreifen?

