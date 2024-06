Palantir Aktie News: Palantir tendiert am Nachmittag fester

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 23,98 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 23,98 USD zu. Die Palantir-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,99 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,44 USD. Der Tagesumsatz der Palantir-Aktie belief sich zuletzt auf 1.128.460 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 27,50 USD. 14,70 Prozent Plus fehlen der Palantir-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 13,56 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie.

Zuletzt erhielten Palantir-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Palantir gewährte am 06.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 525,19 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 634,34 Mio. USD ausgewiesen.

Am 05.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Palantir im Jahr 2024 0,329 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

