Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Palantir gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Palantir-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 153,60 USD abwärts.

Die Palantir-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 153,60 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Palantir-Aktie bisher bei 152,58 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 154,01 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.294.942 Palantir-Aktien.

Bei 155,67 USD erreichte der Titel am 18.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 21,23 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palantir-Aktie derzeit noch 86,18 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Palantir-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 05.05.2025 hat Palantir in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde auf 883,86 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 634,34 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 04.08.2025 dürfte Palantir Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 10.08.2026.

In der Palantir-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,581 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

