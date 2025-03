Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Mittwochnachmittag mit Einbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Palantir gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Palantir-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,1 Prozent auf 94,43 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die Palantir-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 94,43 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Palantir-Aktie ging bis auf 92,85 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,39 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 5.054.619 Palantir-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 125,40 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie. Am 20.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,33 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 78,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Palantir-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Palantir am 03.02.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,04 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Palantir 827,52 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 608,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 12.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,541 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

