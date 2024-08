Palantir Aktie News: Palantir tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Palantir. Das Papier von Palantir befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,5 Prozent auf 30,99 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Palantir-Aktie in der New York-Sitzung um 2,5 Prozent auf 30,99 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Palantir-Aktie bis auf 30,94 USD. Bei 31,43 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.192.165 Palantir-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,12 USD. Dieser Kurs wurde am 23.08.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 6,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 22.09.2023 Kursverluste bis auf 13,69 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 55,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Palantir-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 05.08.2024 hat Palantir in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 678,13 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 533,32 Mio. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,355 USD je Palantir-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktie profitiert: Wedbush-Analyst sieht bei Palantir massives Potenzial

Microsoft-Aktie legt zu, Palantir-Aktie springt an: KI-Kooperation wird von Anlegern honoriert

Palantir-Aktie gefragt: Analysten werden nach Bilanz optimistischer