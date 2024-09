Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Donnerstagnachmittag billiger

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Palantir. Zuletzt fiel die Palantir-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 36,81 USD ab.

Die Palantir-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 36,81 USD. Das Tagestief markierte die Palantir-Aktie bei 36,60 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 37,25 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.329.274 Palantir-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 38,19 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2024). Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 3,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.09.2023 bei 14,17 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 61,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie.

Für Palantir-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 05.08.2024 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 678,13 Mio. USD – ein Plus von 27,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palantir 533,32 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Palantir am 05.11.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Palantir-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,356 USD fest.

Redaktion finanzen.net

