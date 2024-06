Notierung im Fokus

Palantir Aktie News: Palantir macht am Nachmittag Boden gut

27.06.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Palantir zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Palantir zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,7 Prozent auf 24,51 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 24,51 USD zu. In der Spitze gewann die Palantir-Aktie bis auf 24,61 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,10 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 601.505 Palantir-Aktien umgesetzt. Mit einem Kursgewinn bis auf 27,50 USD erreichte der Titel am 08.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palantir-Aktie mit einem Kursplus von 12,20 Prozent wieder erreichen. Bei 13,69 USD erreichte der Anteilsschein am 22.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Palantir-Aktie 79,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palantir 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.05.2024 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 634,34 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 525,19 Mio. USD ausgewiesen worden waren. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Palantir am 05.08.2024 präsentieren. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Palantir-Gewinn in Höhe von 0,329 USD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie Palantir-Aktie hoffnungslos überbewertet? Analyst senkt den Daumen - Palantir-Aktie nach Kurseinbruch wieder etwas fester "Dramatisch verbessert": Darum raten Analysten zum Kauf der Palantir-Aktie Cathie Wood: NVIDIA-Bewertung nur bei stärkerer Verbreitung von KI gerechtfertigt

