Palantir Aktie News: Investoren trennen sich am Montagmittag vermehrt von Palantir

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Palantir. Zuletzt ging es für die Palantir-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 17,44 EUR.

Die Palantir-Aktie wies um 12:03 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 17,44 EUR abwärts. Der Kurs der Palantir-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 17,36 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 17,45 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 60.888 Palantir-Aktien den Besitzer.

Am 21.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,85 EUR an. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 12,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 5,59 EUR. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 67,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Palantir veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 558,16 USD – ein Plus von 16,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palantir 477,88 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.02.2024 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,246 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktie springt an der NYSE zweistellig hoch: Palantir mit klarem Gewinnplus

Kann die Palantir-Aktie weiter vom KI-Hype profitieren?

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison