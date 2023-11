Palantir Aktie News: Palantir kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 19,19 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Palantir-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 19,19 USD. Der Kurs der Palantir-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 19,23 USD zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Palantir-Aktie bis auf 18,62 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,13 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.608.618 Palantir-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 21,84 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palantir-Aktie mit einem Kursplus von 13,81 Prozent wieder erreichen. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,93 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 69,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 02.11.2023 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,07 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palantir mit 0,01 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 558,16 USD – ein Plus von 16,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palantir 477,88 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Palantir wird am 14.02.2024 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,246 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktie springt an der NYSE zweistellig hoch: Palantir mit klarem Gewinnplus

Kann die Palantir-Aktie weiter vom KI-Hype profitieren?

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison