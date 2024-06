Palantir Aktie News: Palantir am Nachmittag gesucht

Aktie im Fokus

Die Aktie von Palantir zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Palantir-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 25,31 USD.

Die Palantir-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 25,31 USD. Kurzfristig markierte die Palantir-Aktie bei 25,48 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 25,28 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 814.305 Palantir-Aktien umgesetzt.

Am 08.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Palantir-Aktie. Bei 13,69 USD erreichte der Anteilsschein am 22.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 45,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Palantir-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 06.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 634,34 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 20,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 525,19 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 05.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Palantir veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,329 USD je Aktie belaufen.

