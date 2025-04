Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag mit roter Tendenz

So bewegt sich Palantir

Die Aktie von Palantir gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 113,99 USD.

Der Palantir-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 113,99 USD. Die Abwärtsbewegung der Palantir-Aktie ging bis auf 113,24 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 114,04 USD. Von der Palantir-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.910.327 Stück gehandelt.

Am 20.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 20,50 USD erreichte der Anteilsschein am 11.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Palantir-Aktie mit einem Verlust von 82,02 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Palantir-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Palantir 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palantir am 03.02.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Palantir hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 827,52 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 608,35 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 05.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Palantir-Anleger Experten zufolge am 11.05.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palantir einen Gewinn von 0,553 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

