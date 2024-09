Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Palantir

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Palantir gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Palantir-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 36,58 USD nach.

Um 15:53 Uhr fiel die Palantir-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 36,58 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Palantir-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 36,16 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,50 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.472.787 Palantir-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.09.2024 bei 38,19 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,40 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.11.2023 bei 14,48 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Palantir-Aktie 152,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Palantir-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Palantir am 05.08.2024 vor. Das EPS lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde auf 678,13 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 533,32 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 05.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Palantir-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,356 USD fest.

