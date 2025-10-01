Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Mittwochabend mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Palo Alto Networks. Die Palo Alto Networks-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 202,67 USD abwärts.

Die Palo Alto Networks-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 202,67 USD. Zwischenzeitlich weitete die Palo Alto Networks-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 201,00 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 202,16 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 574.722 Palo Alto Networks-Aktien.

Am 30.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 210,34 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Palo Alto Networks-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 144,17 USD. Derzeit notiert die Palo Alto Networks-Aktie damit 40,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Palo Alto Networks-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 18.08.2025 legte Palo Alto Networks die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,51 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,54 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Palo Alto Networks am 13.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,81 USD je Aktie belaufen.

