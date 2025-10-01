DAX24.084 +0,9%Est505.577 +0,8%MSCI World4.310 +0,1%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.653 ±-0,0%Bitcoin99.861 +2,8%Euro1,1745 +0,1%Öl65,51 -2,3%Gold3.873 +0,4%
Kursentwicklung

Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks stabilisiert sich am Mittwochnachmittag

01.10.25 16:10 Uhr
Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks stabilisiert sich am Mittwochnachmittag

Die Aktie von Palo Alto Networks zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 203,44 USD bewegte sich die Palo Alto Networks-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Palo Alto Networks-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr bei 203,44 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 204,41 USD. In der Spitze büßte die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 201,00 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 202,16 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 159.928 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Bei 210,34 USD markierte der Titel am 30.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Palo Alto Networks-Aktie ist somit 3,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 144,17 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palo Alto Networks-Aktie.

Zuletzt erhielten Palo Alto Networks-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 18.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,51 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,54 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palo Alto Networks einen Umsatz von 2,19 Mrd. USD eingefahren.

Am 13.11.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Palo Alto Networks-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,81 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

