Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks stabilisiert sich am Dienstagnachmittag

Die Aktie von Palo Alto Networks zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 190,71 USD bewegte sich die Palo Alto Networks-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Palo Alto Networks-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 190,71 USD an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die Palo Alto Networks-Aktie sogar auf 190,74 USD. In der Spitze büßte die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 186,45 USD ein. Bei 187,62 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Palo Alto Networks-Aktie belief sich zuletzt auf 389.513 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 210,34 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 10,29 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 144,17 USD. Derzeit notiert die Palo Alto Networks-Aktie damit 32,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 18.08.2025 äußerte sich Palo Alto Networks zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,36 USD. Im letzten Jahr hatte Palo Alto Networks einen Gewinn von 0,51 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,19 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,54 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Palo Alto Networks-Bilanz für Q1 2026 wird am 13.11.2025 erwartet.

In der Palo Alto Networks-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,80 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

