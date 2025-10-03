Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Abend schwächer

Blick auf Palo Alto Networks-Kurs

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Palo Alto Networks-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 207,16 USD abwärts.

Die Palo Alto Networks-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 1,0 Prozent auf 207,16 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Palo Alto Networks-Aktie bisher bei 207,02 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 210,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 773.039 Palo Alto Networks-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 212,07 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palo Alto Networks-Aktie mit einem Kursplus von 2,37 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 144,17 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 30,41 Prozent könnte die Palo Alto Networks-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Palo Alto Networks-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 18.08.2025 legte Palo Alto Networks die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,36 USD. Im letzten Jahr hatte Palo Alto Networks einen Gewinn von 0,51 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,54 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,19 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 13.11.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,81 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

