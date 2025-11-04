Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Dienstagabend vermehrt von Palo Alto Networks

Kursentwicklung

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Palo Alto Networks-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,6 Prozent auf 213,60 USD ab.

Die Palo Alto Networks-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 213,60 USD. Die Abwärtsbewegung der Palo Alto Networks-Aktie ging bis auf 212,51 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 216,00 USD. Von der Palo Alto Networks-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 548.502 Stück gehandelt.

Am 29.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 223,49 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 4,63 Prozent Luft nach oben. Bei 144,17 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 32,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Palo Alto Networks 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palo Alto Networks am 18.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,51 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,54 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2,19 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Palo Alto Networks dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palo Alto Networks einen Gewinn von 3,81 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

