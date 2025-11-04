Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Zuletzt fiel die Palo Alto Networks-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 217,44 USD ab.

Das Papier von Palo Alto Networks befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,8 Prozent auf 217,44 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 212,51 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 216,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 213.579 Palo Alto Networks-Aktien.

Bei einem Wert von 223,49 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2025). Der derzeitige Kurs der Palo Alto Networks-Aktie liegt somit 2,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (144,17 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Palo Alto Networks-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 18.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,36 USD gegenüber 0,51 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,19 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,54 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,81 USD je Aktie in den Palo Alto Networks-Büchern.

