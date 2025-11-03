DAX24.143 +0,8%Est505.678 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -1,9%Nas23.830 +0,4%Bitcoin92.489 -3,6%Euro1,1514 -0,2%Öl64,38 -1,1%Gold4.017 +0,4%
So bewegt sich Palo Alto Networks

Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Montagnachmittag mit KursVerlusten

03.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Palo Alto Networks-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 217,94 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palo Alto Networks Inc
189,88 EUR -0,28 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Palo Alto Networks-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 217,94 USD. Die Palo Alto Networks-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 217,64 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 219,97 USD. Bisher wurden heute 187.343 Palo Alto Networks-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 223,49 USD. Der derzeitige Kurs der Palo Alto Networks-Aktie liegt somit 2,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 144,17 USD. Abschläge von 33,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Palo Alto Networks-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 18.08.2025 hat Palo Alto Networks die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,51 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,54 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palo Alto Networks einen Umsatz von 2,19 Mrd. USD eingefahren.

Palo Alto Networks dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palo Alto Networks einen Gewinn von 3,81 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

