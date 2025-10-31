DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin94.812 +1,4%Euro1,1563 -0,1%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
Aktienkurs im Fokus

Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Freitagabend in Grün

31.10.25 20:23 Uhr
Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Freitagabend in Grün

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Palo Alto Networks-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 220,25 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palo Alto Networks Inc
190,16 EUR 1,98 EUR 1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Palo Alto Networks nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,9 Prozent auf 220,25 USD. Die Palo Alto Networks-Aktie zog in der Spitze bis auf 220,73 USD an. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 220,07 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 469.571 Palo Alto Networks-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (223,49 USD) erklomm das Papier am 29.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Palo Alto Networks-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 144,17 USD am 08.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palo Alto Networks-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Palo Alto Networks ließ sich am 18.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 USD gegenüber 0,51 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,54 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Palo Alto Networks wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Palo Alto Networks im Jahr 2026 3,81 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palo Alto Networks-Aktie

Übrigens: Palo Alto Networks und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

