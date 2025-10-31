DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.645 +0,3%Bitcoin94.638 +1,2%Euro1,1527 -0,4%Öl65,06 +0,5%Gold3.986 -1,3%
Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks tendiert am Freitagnachmittag fester

31.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 219,97 USD zu.

Die Palo Alto Networks-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 219,97 USD. Die Palo Alto Networks-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 220,73 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 220,07 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 198.853 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2025 auf bis zu 223,49 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,60 Prozent. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 144,17 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 34,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Palo Alto Networks-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Palo Alto Networks gewährte am 18.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,36 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,51 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Palo Alto Networks 2,54 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert.

Experten taxieren den Palo Alto Networks-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,81 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

