Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks tendiert am Donnerstagabend nordwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 218,81 USD zu.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 218,81 USD zu. Im Tageshoch stieg die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 221,26 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 217,54 USD. Der Tagesumsatz der Palo Alto Networks-Aktie belief sich zuletzt auf 534.371 Aktien.

Am 29.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 223,49 USD. Der derzeitige Kurs der Palo Alto Networks-Aktie liegt somit 2,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 144,17 USD. Der derzeitige Kurs der Palo Alto Networks-Aktie liegt somit 51,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Palo Alto Networks am 18.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,36 USD gegenüber 0,51 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Palo Alto Networks in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,54 Mrd. USD im Vergleich zu 2,19 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Palo Alto Networks am 13.11.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,81 USD je Palo Alto Networks-Aktie.

Redaktion finanzen.net

