Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 219,51 USD zu.

Die Palo Alto Networks-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 219,51 USD. Bei 220,50 USD erreichte die Palo Alto Networks-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 217,54 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 227.888 Palo Alto Networks-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 223,49 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Palo Alto Networks-Aktie ist somit 1,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (144,17 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Palo Alto Networks-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Palo Alto Networks am 18.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,36 USD. Im letzten Jahr hatte Palo Alto Networks einen Gewinn von 0,51 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 2,54 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,19 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Palo Alto Networks Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Palo Alto Networks-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,81 USD fest.

