Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Mittwochabend mit Kursabschlägen

So bewegt sich Palo Alto Networks

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Palo Alto Networks. Zuletzt ging es für die Palo Alto Networks-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 218,24 USD.

Die Palo Alto Networks-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 218,24 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Palo Alto Networks-Aktie bisher bei 216,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 219,31 USD. Bisher wurden via NASDAQ 715.716 Palo Alto Networks-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 223,49 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,41 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 144,17 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Palo Alto Networks-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 18.08.2025 lud Palo Alto Networks zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,51 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Palo Alto Networks 2,54 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen.

Experten taxieren den Palo Alto Networks-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,81 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palo Alto Networks-Aktie

Palo Alto Networks-Aktie gefragt: Palo Alto patzt bei Gewinnerwartungen - Ausblick beruhigt Anleger

Ausblick: Palo Alto Networks stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Palo Alto Networks-Aktie verliert trotz Gewinnsprung - Angehobene Prognose reicht Anlegern nicht