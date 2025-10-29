Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktie im Fokus

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Palo Alto Networks-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 217,23 USD abwärts.

Der Palo Alto Networks-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 217,23 USD. Das Tagestief markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 216,00 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 219,31 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 357.396 Palo Alto Networks-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 223,49 USD. Dieser Kurs wurde am 28.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 2,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 144,17 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,63 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 18.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,51 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,84 Prozent auf 2,54 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Palo Alto Networks am 13.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Palo Alto Networks ein EPS in Höhe von 3,81 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palo Alto Networks-Aktie

Palo Alto Networks-Aktie gefragt: Palo Alto patzt bei Gewinnerwartungen - Ausblick beruhigt Anleger

Ausblick: Palo Alto Networks stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Palo Alto Networks-Aktie verliert trotz Gewinnsprung - Angehobene Prognose reicht Anlegern nicht