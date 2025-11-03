Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Montagabend schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Palo Alto Networks. Das Papier von Palo Alto Networks gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 218,26 USD abwärts.
Das Papier von Palo Alto Networks befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,9 Prozent auf 218,26 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Palo Alto Networks-Aktie ging bis auf 215,45 USD. Bei 219,97 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Palo Alto Networks-Aktien beläuft sich auf 608.421 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 223,49 USD. Dieser Kurs wurde am 29.10.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palo Alto Networks-Aktie somit 2,34 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 144,17 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 33,95 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palo Alto Networks 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Palo Alto Networks am 18.08.2025. Das EPS lag bei 0,36 USD. Im letzten Jahr hatte Palo Alto Networks einen Gewinn von 0,51 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,19 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,54 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,81 USD je Palo Alto Networks-Aktie.
