Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks gewinnt am Abend an Boden
Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Palo Alto Networks-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 196,52 USD.
Um 20:08 Uhr wies die Palo Alto Networks-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 196,52 USD nach oben. In der Spitze gewann die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 197,90 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 195,01 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 823.273 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.
Am 30.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 210,34 USD. 7,03 Prozent Plus fehlen der Palo Alto Networks-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 144,17 USD. Mit Abgaben von 26,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palo Alto Networks 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 18.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 USD gegenüber 0,51 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 2,54 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,19 Mrd. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Palo Alto Networks am 13.11.2025 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,81 USD je Palo Alto Networks-Aktie belaufen.
Palo Alto Networks-Aktie gefragt: Palo Alto patzt bei Gewinnerwartungen - Ausblick beruhigt Anleger
Ausblick: Palo Alto Networks stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Palo Alto Networks-Aktie verliert trotz Gewinnsprung - Angehobene Prognose reicht Anlegern nicht
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.05.2019
|Palo Alto Networks Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|30.05.2019
|Palo Alto Networks Market Perform
|BMO Capital Markets
|23.05.2019
|Palo Alto Networks Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|27.02.2019
|Palo Alto Networks Buy
|Dougherty & Company LLC
|27.02.2019
|Palo Alto Networks Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
