Palo Alto Networks im Fokus

Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks gewinnt am Abend an Boden

08.09.25 20:24 Uhr
Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks gewinnt am Abend an Boden

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Palo Alto Networks-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 196,52 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Palo Alto Networks-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 196,52 USD nach oben. In der Spitze gewann die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 197,90 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 195,01 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 823.273 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Am 30.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 210,34 USD. 7,03 Prozent Plus fehlen der Palo Alto Networks-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 144,17 USD. Mit Abgaben von 26,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palo Alto Networks 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 18.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 USD gegenüber 0,51 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 2,54 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,19 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Palo Alto Networks am 13.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,81 USD je Palo Alto Networks-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Palo Alto Networks Inc

DatumRatingAnalyst
30.05.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
30.05.2019Palo Alto Networks Market PerformBMO Capital Markets
23.05.2019Palo Alto Networks Market PerformCowen and Company, LLC
27.02.2019Palo Alto Networks BuyDougherty & Company LLC
27.02.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
mehr Analysen