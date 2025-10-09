Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Abend in Rot

So bewegt sich Palo Alto Networks

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Palo Alto Networks. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 214,99 USD.

Die Palo Alto Networks-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 214,99 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Palo Alto Networks-Aktie ging bis auf 214,75 USD. Bei 217,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 579.070 Palo Alto Networks-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (217,94 USD) erklomm das Papier am 08.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 1,37 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 144,17 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Palo Alto Networks seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palo Alto Networks am 18.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,51 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palo Alto Networks im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,54 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Palo Alto Networks-Gewinn in Höhe von 3,81 USD je Aktie aus.

