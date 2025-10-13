DAX24.344 +0,4%Est505.555 +0,4%MSCI World4.284 +1,1%Top 10 Crypto15,80 +3,1%Nas22.643 +2,0%Bitcoin99.001 -0,3%Euro1,1570 -0,4%Öl63,61 +2,5%Gold4.099 +2,0%
So bewegt sich Palo Alto Networks

Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Nachmittag fester

13.10.25 16:08 Uhr
Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Nachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Palo Alto Networks. Zuletzt ging es für das Palo Alto Networks-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 213,68 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palo Alto Networks Inc
183,66 EUR 4,18 EUR 2,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die Palo Alto Networks-Papiere um 15:53 Uhr 2,5 Prozent. Die Palo Alto Networks-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 214,59 USD. Bei 213,42 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 224.938 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 217,94 USD. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. 1,99 Prozent Plus fehlen der Palo Alto Networks-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 144,17 USD. Abschläge von 32,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Palo Alto Networks-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 18.08.2025 hat Palo Alto Networks die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,36 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Palo Alto Networks 0,51 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Palo Alto Networks im vergangenen Quartal 2,54 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palo Alto Networks 2,19 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Palo Alto Networks-Gewinn in Höhe von 3,81 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

