Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks reagiert am Freitagnachmittag positiv

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 216,86 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 216,86 USD zu. Der Kurs der Palo Alto Networks-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 217,27 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 216,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 166.616 Palo Alto Networks-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 217,94 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 0,50 Prozent Plus fehlen der Palo Alto Networks-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 144,17 USD am 08.04.2025. Mit einem Kursverlust von 33,52 Prozent würde die Palo Alto Networks-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Palo Alto Networks seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 18.08.2025 äußerte sich Palo Alto Networks zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,84 Prozent auf 2,54 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Palo Alto Networks ein EPS in Höhe von 3,81 USD in den Büchern stehen haben wird.

