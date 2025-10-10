Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Freitagabend mit Abschlägen

Blick auf Palo Alto Networks-Kurs

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Palo Alto Networks-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 210,33 USD ab.

Um 20:07 Uhr ging es für die Palo Alto Networks-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 210,33 USD. Der Kurs der Palo Alto Networks-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 209,52 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 216,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 690.457 Palo Alto Networks-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 217,94 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Palo Alto Networks-Aktie 3,62 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 144,17 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palo Alto Networks-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Palo Alto Networks 0,000 USD aus.

Palo Alto Networks gewährte am 18.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 USD, nach 0,51 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 2,54 Mrd. USD gegenüber 2,19 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Palo Alto Networks wird am 13.11.2025 gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Palo Alto Networks-Gewinn in Höhe von 3,81 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

