Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Dienstagabend mit Einbußen
Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Palo Alto Networks-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 208,65 USD ab.
Um 20:06 Uhr rutschte die Palo Alto Networks-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,2 Prozent auf 208,65 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 206,77 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 209,63 USD. Bisher wurden heute 524.176 Palo Alto Networks-Aktien gehandelt.
Bei 217,94 USD markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 4,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 144,17 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 30,90 Prozent würde die Palo Alto Networks-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palo Alto Networks am 18.08.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,36 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Palo Alto Networks noch ein Gewinn pro Aktie von 0,51 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,19 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,54 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Palo Alto Networks am 13.11.2025 vorlegen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,81 USD je Palo Alto Networks-Aktie.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.05.2019
|Palo Alto Networks Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|30.05.2019
|Palo Alto Networks Market Perform
|BMO Capital Markets
|23.05.2019
|Palo Alto Networks Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|27.02.2019
|Palo Alto Networks Buy
|Dougherty & Company LLC
|27.02.2019
|Palo Alto Networks Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
