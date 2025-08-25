Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Palo Alto Networks zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 187,84 USD.

Die Palo Alto Networks-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 187,84 USD. In der Spitze gewann die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 189,50 USD. Bei 187,31 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 205.680 Palo Alto Networks-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (210,34 USD) erklomm das Papier am 30.07.2025. Der derzeitige Kurs der Palo Alto Networks-Aktie liegt somit 10,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 144,17 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 23,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Palo Alto Networks am 18.08.2025. Es stand ein EPS von 0,36 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Palo Alto Networks noch ein Gewinn pro Aktie von 0,51 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,54 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Palo Alto Networks am 13.11.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,80 USD je Palo Alto Networks-Aktie.

