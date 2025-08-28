DAX23.956 -0,4%ESt505.367 -0,6%Top 10 Crypto15,36 -3,4%Dow45.418 -0,5%Nas21.449 -1,2%Bitcoin92.829 -3,7%Euro1,1693 +0,1%Öl68,10 -0,3%Gold3.435 +0,5%
Aktienentwicklung

Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks tendiert am Freitagnachmittag fester

29.08.25 16:10 Uhr
Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks tendiert am Freitagnachmittag fester

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Palo Alto Networks legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 192,30 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Palo Alto Networks-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 192,30 USD zu. In der Spitze gewann die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 192,69 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 191,37 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 229.349 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 210,34 USD. Der aktuelle Kurs der Palo Alto Networks-Aktie ist somit 9,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 144,17 USD. Der aktuelle Kurs der Palo Alto Networks-Aktie ist somit 25,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Palo Alto Networks am 18.08.2025. Das EPS lag bei 0,36 USD. Im letzten Jahr hatte Palo Alto Networks einen Gewinn von 0,51 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,84 Prozent auf 2,54 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,80 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

