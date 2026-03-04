DAX24.188 +1,7%Est505.878 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2900 +3,6%Nas22.517 -1,0%Bitcoin61.373 +4,3%Euro1,1644 +0,3%Öl81,17 -1,0%Gold5.186 +1,9%
Paralleler Angriff auf Tel Aviv aus Iran und Libanon

04.03.26 13:31 Uhr

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Der Großraum Tel Aviv ist parallel mit Raketen aus dem Iran und aus dem Libanon angegriffen worden. Dies bestätigte ein israelischer Armeesprecher. Es seien eine Rakete aus dem Iran und mehrere von der libanesischen Hisbollah-Miliz abgefeuert worden. Das Militär sei dabei, diese abzufangen. Ein Einwohner der Stadt Tel Aviv berichtete von massiven Explosionsgeräuschen. Die Polizei teilte mit, es seien in mehreren Gebieten in Tel Aviv Raketentrümmer niedergegangen.

Der staatliche iranische Rundfunk berichtete von einer neuen Welle von Raketen aus dem Iran in Richtung der "besetzten Gebiete" (Israel)./arb/DP/stk