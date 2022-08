E.ON-Aktie etwas höher: E.ON geht bei Ladesäulen-Ausbau Kooperation mit Alpitronic ein

Der DAX -Konzern will laut Mitteilung 2.000 weitere Stationen und neue Ladelösungen für ultraschnelles Laden bis 2024 in Kooperation mit Alpitronic errichten. Das Unternehmen sei der führende Ladesäulenhersteller.

Die Schnellladesäulen von Alpitronic bieten Leistungen zwischen 150 und 300 kW. Je nach E-Fahrzeug kann damit in fünf Minuten Strom für 100 Kilometer Reichweite geladen werden. Angeboten werden sollen auch der High Power Charger HYC400 mit Leistungen von bis zu 400 kW und der HYC50, der an der Wand montierbar ist. Alpitronic ist ein Konkurrent etwa von ABB E-Mobility, Chargepoint oder Tritium. Die E.ON-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 0,57 Prozent auf 8,82 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com