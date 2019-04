Bekommen das iPhone und die Apple Watch bald eine "Nase"?

Darauf deutet ein von dem Konzern ausgestellter Patentantrag hin. In der vom US-Patent- und Markenamt veröffentlichten Patentschrift wird ein System beschrieben, das Gerüche und Gase analysieren kann und für die Apple Watch und das iPhone konzipiert ist.

Die kleinen Sensoren, die auf Halbleiterbasis gebaut sind, sollen dem Schreiben nach verschiedene Substanzen in der Luft erkennen und den Nutzer so vor gefährlichen Umwelteinflüssen wie zu hohen Kohlenmonoxid- oder Stickstoffwerten schützen. Auch sollen die Schweißabsonderungen eines Nutzers erkannt und der Insulinspiegel im Anschluss analysiert und bestimmt werden. Anhand des Geruches sollen außerdem verdorbene Lebensmittel erkannt und der Nutzer vor diesen gewarnt werden. Die Integration dieser Funktionen in Smartphones gelang in der Praxis bislang noch nicht.

Apple Watch und iPhone als Gesundheitsförderer?

Apples Einmischung in den Gesundheitssektor ist nicht neu. Die aktuelle Smartwatch kann beispielsweise Schritte zählen, ein EKG anfertigen oder den Puls messen. Welchen Einfluss letztere Funktionen in Kombination mit tragbaren Technologien in der frühen Erkennung von Herzkrankheiten haben, will der Tech-Riese aus dem kalifornischen Cupertino im Rahmen einer Forschungsstudie mit dem Pharmaunternehmen Janssen Pharmaceuticals ermitteln. Zudem soll Apple derzeit an einer Schlaftracking-Funktion arbeiten, die in der Apple Watch der nächsten Generation integriert werden soll.

Die Vorstellung der neuesten Apple-Produkte wird im Herbst dieses Jahres erwartet. Inwieweit es zu der Umsetzung des Patentantrags kommt, ist noch offen. Derartige Patente tauchen immer mal wieder auf und dienen häufig dazu, dem Konkurrenten bei bestimmten Lösungsansätzen zuvorzukommen. Somit bleibt abzuwarten, welche Überraschungen das iPhone 11 bzw. die Apple Watch 5 beinhalten.

