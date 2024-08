PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von PayPal zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die PayPal-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 66,76 USD.

Werte in diesem Artikel

Die PayPal-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 66,76 USD. Die PayPal-Aktie zog in der Spitze bis auf 66,89 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 65,78 USD. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 586.345 Stück gehandelt.

Am 03.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,99 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Am 28.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 50,26 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 32,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten PayPal-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 30.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,08 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 7,86 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,99 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 31.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 05.08.2025 dürfte PayPal die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,39 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

NYSE-Handel S&P 500 gibt zum Ende des Dienstagshandels nach

Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Handelsende leichter

PayPal besser als erhofft - PayPal-Aktie springt an