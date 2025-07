PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittwochmittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 64,18 EUR.

Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:43 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 64,18 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die PayPal-Aktie bei 64,35 EUR. Bei 64,29 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.113 Stück gehandelt.

Am 04.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR an. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 29,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 48,50 EUR ab. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 32,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 29.04.2025 hat PayPal die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,83 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,76 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,74 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.07.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 5,10 USD je Aktie aus.

