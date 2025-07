PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von PayPal zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 64,30 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 64,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die PayPal-Aktie bei 64,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 64,29 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 114 PayPal-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.02.2025 bei 91,14 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 29,45 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 48,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 32,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem PayPal seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 0,83 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,19 Prozent auf 7,76 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte PayPal am 29.07.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 04.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,10 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

