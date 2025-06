PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal zieht am Dienstagmittag an

Aktie im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 61,80 EUR.

Die PayPal-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 61,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die PayPal-Aktie bei 61,84 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 61,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.148 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 04.02.2025 markierte das Papier bei 91,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 47,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (48,50 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 21,52 Prozent Luft nach unten.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 29.04.2025 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 0,83 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7,76 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 7,74 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte PayPal am 29.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 04.08.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2025 5,10 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

