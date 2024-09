PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag leichter

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 72,12 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 72,12 USD. Im Tief verlor die PayPal-Aktie bis auf 72,03 USD. Bei 73,66 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 611.023 PayPal-Aktien umgesetzt.

Bei 74,40 USD markierte der Titel am 05.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,16 Prozent hinzugewinnen. Am 28.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,26 USD ab. Mit Abgaben von 30,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

PayPal veröffentlichte am 30.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,86 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 7,25 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 31.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 4,41 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

