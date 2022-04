PayPal Aktie News: PayPal am Mittwochmittag im Minusbereich

Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 106,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PayPal-Aktie bisher bei 105,98 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 108,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.357 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 27.07.2021 markierte das Papier bei 264,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 148,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Am 24.02.2022 gab der Anteilsschein bis auf 84,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 20,60 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 27.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,11 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 1,08 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,12 Milliarden USD – eine Minderung von 11,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,92 Milliarden USD eingefahren.

Experten terminieren die Vorlage der Q1 2022-Bilanz auf den 27.04.2022.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,79 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

