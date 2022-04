PayPal Aktie News: PayPal am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die PayPal-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 108,08 EUR. Die PayPal-Aktie gab in der Spitze bis auf 108,08 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 108,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 503 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 27.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 264,45 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 144,68 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2022 bei 84,64 EUR. Abschläge von 21,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 27.04.2022 hat PayPal die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,11 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 6,12 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,92 Milliarden USD umgesetzt worden.

Experten kalkulieren am 27.04.2022 mit der Veröffentlichung der Q1 2022-Bilanz von PayPal.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 5,79 USD in den Büchern stehen haben wird.

