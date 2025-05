PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die PayPal-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 61,63 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die PayPal-Papiere um 11:35 Uhr 2,3 Prozent. Bei 61,71 EUR erreichte die PayPal-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 61,19 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.936 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.02.2025 erreicht. 47,88 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

PayPal gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,76 Mrd. USD im Vergleich zu 7,74 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 29.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der PayPal-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 04.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,08 USD fest.

