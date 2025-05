PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal behauptet sich am Mittwochmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von PayPal hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die PayPal-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 60,39 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:36 Uhr die PayPal-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 60,39 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die PayPal-Aktie bei 60,49 EUR. Die PayPal-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 60,19 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 60,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.654 PayPal-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.02.2025 bei 91,14 EUR. 50,92 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 48,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,69 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für PayPal-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

PayPal veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,76 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7,74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte PayPal am 29.07.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der PayPal-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 04.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 5,08 USD im Jahr 2025 aus.

